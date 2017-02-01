В Узловском районе ДТП с маршруткой: один человек погиб, четверо пострадали

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Водитель ВАЗ-2106, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на встречку.

1 февраля около 7.45 на 127-м км автодороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая» произошло серьезное ДТП: столкнулись ВАЗ-2106 и пассажирская маршрутка «Ивеко», следующая по маршруту Кимовск-Тула.

По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в пассажирский микроавтобус.

В результате ДТП погиб водитель «шестерки».

По состоянию на 9.00 есть информация о четырех пострадавших в маршрутке: один мужчина и три женщины. Известно, что в микроавтобусе находилось шесть пассажиров. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.