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Города Тульской области получат более 8 млн рублей на обустройство парков

Города Тульской области получат более 8 млн рублей на обустройство парков

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении 500 млн рублей на обустройство парков в городах с населением до 250 тысяч человек.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в текущем году на обустройство парков в городах с населением до 250 тысяч человек будет распределено 500 млн рублей. Об этом пишут «Известия». Текст документа размещен на сайте кабмина. 

Из этих денег Тульская область получит 8 082 773 рублей. 

Всего бюджетное финансирование обустройства «мест массового отдыха населения» коснется 72 субъектов федерации. 

Чтобы получить субсидию, глава конкретного субъекта РФ должен до 1 марта заключить соглашение о ее предоставлении с министерством строительства и ЖКХ.

Список городов, в которых будут обустроены парки регионы подготовят до 1 апреля.

Вообще, в ближайшие пять лет правительство намерено вплотную заняться благоустройством городской среды, активно включив в этот процесс региональные и муниципальные власти. Улицы, парки и дворы должны стать территориями с продуманной и современной инфраструктурой.

Как ранее сообщал Myslo, российское правительство выделило на благоустройство городской среды в регионах свыше 20 млрд рублей. Предполагается, что в течение ближайших пяти лет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет создана продуманная и современная инфраструктура в региональных городах.

Кроме того, было поручено изыскать в бюджете 50 млн рублей на обучение госслужащих, которые будут отвечать за реализацию этого проекта на местах.

Ранее было принято решение увеличить средства федерального бюджета на реализацию этого проекта с 5 млрд рублей до 20 млрд рублей. С учетом софинансирования регионами и тех 500 млн рублей, которые уйдут на благоустройство парков и скверов, общие затраты на благоустройство среды составят 27,2 млрд рублей.

— Мы не собираемся с федерального уровня подменять работу органов местного самоуправления, региональных органов власти. Это ответственность именно регионов, муниципалитетов. Наша роль — стимулировать регионы и муниципалитеты активнее этим вопросом заниматься, — отметил глава правительства.

По его словам, субъекты РФ должны будут сами формировать программы развития городской среды. При этом на федеральном уровне им будет оказана методическая помощь, а кроме того — субсидии на софинансирование работ.

Проект «Формирование комфортной городской среды» губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудит сегодня на совещании с правительством.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:21 +1
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