Города Тульской области получат более 8 млн рублей на обустройство парков

Всего бюджетное финансирование обустройства «мест массового отдыха населения» коснется 72 субъектов федерации.

Чтобы получить субсидию, глава конкретного субъекта РФ должен до 1 марта заключить соглашение о ее предоставлении с министерством строительства и ЖКХ.

Список городов, в которых будут обустроены парки регионы подготовят до 1 апреля.

Вообще, в ближайшие пять лет правительство намерено вплотную заняться благоустройством городской среды, активно включив в этот процесс региональные и муниципальные власти. Улицы, парки и дворы должны стать территориями с продуманной и современной инфраструктурой.

Как ранее сообщал Myslo, российское правительство выделило на благоустройство городской среды в регионах свыше 20 млрд рублей. Предполагается, что в течение ближайших пяти лет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет создана продуманная и современная инфраструктура в региональных городах.