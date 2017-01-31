В Туле в сгоревшем сарае найден труп мужчины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На данный момент его личность устанавливается.

31 января в Туле на улице Демонстрации загорелась бесхозная постройка. О возгорании сарая на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили в 1.40.

Пожарные приехали на место происшествия в 1.44, через семь минут огонь был потушен.

В сгоревшей постройке был найден труп мужчины. На данный момент его личность устанавливается.

Причину пожара выясняют специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.