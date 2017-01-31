Житель Киреевска забил знакомого до смерти из-за инструментов

Следствием установлено, 14 октября 2016 года обвиняемый пришел в квартиру к своему 51-летнему знакомому, проживавшему в Липки Киреевского района. В ходе разговора между мужчинами произошла ссора из-за того, что хозяин квартиры не хотел возвращать обвиняемому рабочий инструмент.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В результате конфликта злоумышленник ударил 51-летнего знакомого кулаком по лицу, от чего последний упал на пол, ударившись об него головой. Когда потерпевший поднялся, обвиняемый нанес ему еще удар кулаком в область грудной клетки, после чего покинул квартиру.

От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следственным отделом Киреевска СУ СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.