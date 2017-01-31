Вместо стадиона в Алексине построят магазины

Источник фото: tula-football.ru

Жители города предлагали властям выкупить стадион и восстановить его. Но назначение земельного участка, на котором стоит стадион, уже изменено.

Земельный участок, на котором располагается стадион 480-КЖИ в Алексине, теперь относится не к территориям «размещения объектов физкультуры и спорта», а к участкам «для размещения объектов торговли (для размещения магазинов с общей торговой площадью от 500 кв. м)».

Такие данные значатся на публичной кадастровой карте, изменения датированы декабрем 2016 года.

Как сообщает сайт «Тульский футбол» площадь стадиона составляет 25 809 квадратных метров.



Ранее его планировалось отдать под застройку складами, но впоследствии собственник отказался от перевода земли в эту категорию использования.

Сами жители Алексина просили местные власти выкупить и восстановить стадион.

Напомним, стадион 480-КЖИ в 1990-2000-е годы был домашним для одноимённой алексинской команды, неоднократно выигрывавшей чемпионат и Кубок области, позднее здесь, несмотря на запущенность арены, проводили соревнования по авиамодельному спорту.