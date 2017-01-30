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За сутки в Тульской области сгорело два автомобиля
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

За сутки в Тульской области сгорело два автомобиля

Сгорели автомобили в ГО Алексин и в Чернском районе. Пострадавших нет.

29 января 2017 года в 17.26 в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Форд-Транзит», находившегося в поселке Авангард, ГО Алексин. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-17, ПСЧ-28.

Пприбыв на место происшествия в 17.34, пожарные потушили огонь всего за три минуты. В результате происшествия автомобиль сгорел. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

 

29 января 2017 года в 22.18 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель», расположенного на улице Дорожной поселка Ленино-1 Чернского района. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-69 и ПЧ-16.

Прибыв на место происшествия, в 22.20, пожарные потушили возгорание в 22.23. В результате происшествия выгорел моторный отсек. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:56 +1
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