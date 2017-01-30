Фото Федерации бокса Тульской области.
В Туле определились чемпионы области по боксу среди юниоров
Победители отправятся на первенство ЦФО в Курск.
В субботу, 28 января, в УСК «Новое поколение» прошли решающие поединки первенства Тульской области по боксу среди юниоров. В течение трех дней сильнейшие боксеры региона (1999-2000 г. р.) сражались не только за награды, но и за путевки на первенство ЦФО, которое 25 марта стартует в Курске.
Как сообщает Федерация бокса Тульской области, победителями стали:
- 56 кг — Ансор Султонбеков (Узловая),
- 60 кг — Максим Сафонов (Узловая),
- 64 кг, А — Шакро Арабян (Донской),
- 64 кг Б — Шахвали Саидов (Тула),
- 69 кг — Михаил Наумов (Алексин),
- 81 кг — Дмитрий Бочаров (Узловая).
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