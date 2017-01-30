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В Туле определились чемпионы области по боксу среди юниоров
Фото Федерации бокса Тульской области.

В Туле определились чемпионы области по боксу среди юниоров

Победители отправятся на первенство ЦФО в Курск.

В субботу, 28 января, в УСК «Новое поколение» прошли решающие поединки первенства Тульской области по боксу среди юниоров. В течение трех дней сильнейшие боксеры региона (1999-2000 г. р.) сражались не только за награды, но и за путевки на первенство ЦФО, которое 25 марта стартует в Курске.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, победителями стали:

  • 56 кг — Ансор Султонбеков (Узловая),
  • 60 кг — Максим Сафонов (Узловая),
  • 64 кг, А — Шакро Арабян (Донской),
  • 64 кг Б — Шахвали Саидов (Тула),
  • 69 кг — Михаил Наумов (Алексин),
  • 81 кг — Дмитрий Бочаров (Узловая).

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Первенство Тульской области по боксу среди юниоров, Фото: 1
Первенство Тульской области по боксу среди юниоров, Фото: 2
Первенство Тульской области по боксу среди юниоров, Фото: 3
Первенство Тульской области по боксу среди юниоров, Фото: 4
Первенство Тульской области по боксу среди юниоров, Фото: 5
Первенство Тульской области по боксу среди юниоров, Фото: 6
Первенство Тульской области по боксу среди юниоров, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:19 +1
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