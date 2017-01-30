В Туле определились чемпионы области по боксу среди юниоров

Фото Федерации бокса Тульской области.

В субботу, 28 января, в УСК «Новое поколение» прошли решающие поединки первенства Тульской области по боксу среди юниоров. В течение трех дней сильнейшие боксеры региона (1999-2000 г. р.) сражались не только за награды, но и за путевки на первенство ЦФО, которое 25 марта стартует в Курске.

Как сообщает Федерация бокса Тульской области, победителями стали: