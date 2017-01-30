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Тульский Народный Фронт начинает «Генеральную уборку»

Тульский Народный Фронт начинает «Генеральную уборку»

Новый экологический проект движения «Генеральная уборка» посвящен борьбе с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

Центральный штаб Общероссийского народного фронта провел в четверг очередное заседание, в ходе которого был представлен новый экологический проект движения «Генеральная уборка», посвященный борьбе с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила: одной из наиболее острых экологических проблем, волнующих людей, является несанкционированное складирование мусора: стихийные, крупные мусорные свалки и полигоны, работающие по «серым» схемам.

«Сейчас официально на всей территории России расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок, и примерно половина из них являются небольшими стихийными свалками. Наш новый проект не случайно называется «Генеральная уборка» – мы не просто будем выявлять проблемные мусорные объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонтеров. Мы рассчитываем, что для жителей нашей страны проект «Генеральная уборка» станет своеобразной общественной службой «одного окна», куда каждый сможет сообщить о той или иной незаконной свалке», – рассказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что основная задача проекта – побудить власти решать проблемы тысяч свалок, на которые обращают внимание люди.

Все материалы, полученные в рамках проекта, лягут в основу «Интерактивной карты свалок».

Ольга Тимофеева уверена: эта карта станет «настольной» для представителей власти по работе с нарушениями в складировании отходов. Понятно, что не все свалки можно убрать сразу, в короткий период, но для активистов важно, чтобы они вошли в дорожные карты, планы-графики по их устранению.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил о том, что основой проекта станет открытый сетевой ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к «Яндекс-картам».

«Интерактивная карта свалок» проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» – это универсальный инструмент по устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, работающий по сигналам жителей страны. Каждый пользователь сети Интернет сможет отправить на сайт информацию о выявленной незаконной свалке, и после проверки модератором она будет размещена на карте», – рассказал Гутенев.

Он отметил, что важную роль в успехе проекта будет играть поддержка общественности и представителей СМИ. В ОНФ рассчитывают, что к проекту присоединятся волонтерские, экологические организации и все активные граждане, готовые участвовать в борьбе с незаконными свалками.

На сегодня в Тульской области есть позитивный и во многом уникальный пример рекультивации свалки в Суворовском районе, где на месте полигона бытовых отходов были высажены более ста сосен. 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:25 0
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