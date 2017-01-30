В Туле уроженец Белоруссии угрожал пистолетом администратору магазина
Сотрудники Росгвардии доставили злоумышленника в дежурную часть.
Вечером 29 января в дежурную часть поступила информация о том, что в магазине «Заодно», расположенном на улице Оборонной, сработала сигнализация. На место происшествия выехал экипаж группы задержания.
Администратор магазина рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что неизвестный гражданин угрожал ей пистолетом, а затем скрылся. Женщина описала приметы и направление, в котором направился нарушитель.
Сотрудники заметили схожего с указанными приметами мужчину.
Злоумышленник был задержан. Это оказался ранее судимый 51-летний уроженец Белоруссии, незарегистрированный в Тульской области.
При досмотре был найден пневматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тульской области.