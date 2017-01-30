В Туле уроженец Белоруссии угрожал пистолетом администратору магазина

Вечером 29 января в дежурную часть поступила информация о том, что в магазине «Заодно», расположенном на улице Оборонной, сработала сигнализация. На место происшествия выехал экипаж группы задержания.

Администратор магазина рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что неизвестный гражданин угрожал ей пистолетом, а затем скрылся. Женщина описала приметы и направление, в котором направился нарушитель.

Сотрудники заметили схожего с указанными приметами мужчину.

Злоумышленник был задержан. Это оказался ранее судимый 51-летний уроженец Белоруссии, незарегистрированный в Тульской области.

При досмотре был найден пневматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тульской области.