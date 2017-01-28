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В Туле кассир заплатит 30 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему

В Туле кассир заплатит 30 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Женщина продала подростку бутылку пива стоимостью чуть больше 100 рублей.

Как информирует пресс-служба областного УСД, 11 января 2017 года контролёр-кассир одного из магазинов продала несовершеннолетнему покупателю бутылку пива.

В судебном заседании она вину признала, в содеянном раскаялась.

Постановлением мирового судьи женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 12:17 0
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