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В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения

В рамках учений спасатели провели разведку района, в котором якобы произошло ЧП, организовали пункт жизнеобеспечения и провели инструктаж населения.

26 января 2017 года сотрудники областного управления МЧС приняли участие в тренировке, проводимой Центральным региональным центром МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе тренировки  отрабатывались при отключении  энергоснабжения в одном из районов тульского региона.

Задачами первого этапа тренировки стали: проведение разведки района чрезвычайной ситуации, организация первоочередного жизнеобеспечения (подключение резервных источников энергоснабжения), оповещение населения о ЧС, ходе восстановительных работ и правилах безопасного поведения в случае отключения энергоснабжения.

На базе специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тульской области были развернуты: аэромобильная группировка, подвижный пункт управления Главного управления МЧС России по Тульской области и мобильный пункт жизнеобеспечения.

Общая координация действий и контроль за ходом проведения работ осуществлялась комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Тульской области.
Координация усилий органов управления, сил и средств различных ведомств, привлекаемых к проведению ликвидации чрезвычайной ситуации, была возложена на межведомственный оперативный штаб, созданный на базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области.
В тренировке приняли участие 200 человек личного состава и 40 единиц техники.

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В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 1
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 2
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 3
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 4
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 5
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 6
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 7
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 8
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 9
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 10
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 11
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 12
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 13
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 14
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 15
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 16
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 17
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 18
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 19
В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения, Фото: 20
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 12:06 0
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