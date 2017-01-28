В Тульской области сотрудники МЧС отработали действия при отключении энергоснабжения

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В рамках учений спасатели провели разведку района, в котором якобы произошло ЧП, организовали пункт жизнеобеспечения и провели инструктаж населения.

26 января 2017 года сотрудники областного управления МЧС приняли участие в тренировке, проводимой Центральным региональным центром МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе тренировки отрабатывались при отключении энергоснабжения в одном из районов тульского региона.

Задачами первого этапа тренировки стали: проведение разведки района чрезвычайной ситуации, организация первоочередного жизнеобеспечения (подключение резервных источников энергоснабжения), оповещение населения о ЧС, ходе восстановительных работ и правилах безопасного поведения в случае отключения энергоснабжения.

На базе специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тульской области были развернуты: аэромобильная группировка, подвижный пункт управления Главного управления МЧС России по Тульской области и мобильный пункт жизнеобеспечения.



Общая координация действий и контроль за ходом проведения работ осуществлялась комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Тульской области.

Координация усилий органов управления, сил и средств различных ведомств, привлекаемых к проведению ликвидации чрезвычайной ситуации, была возложена на межведомственный оперативный штаб, созданный на базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области.

В тренировке приняли участие 200 человек личного состава и 40 единиц техники.