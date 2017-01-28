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В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017»

Соревнования проводятся с целью обучения молодежи оказанию психологической поддержки гражданам при несчастных случаях,.

26 января в Туле прошел первый этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017» среди команд образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и общественных молодежных объединений. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Соревнования проводятся с целью обучения молодёжи оказанию психологической поддержки гражданам при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью.

В рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь» участники соревнований «Человеческий фактор 2017» прошли отборочный этап.

Более 20 человек освоили программу оказания первой помощи и психологической поддержки. Объем подготовки составил 16 часов.
Все участники, учащиеся средних и высших учебных заведений, получили удостоверения о повышении квалификации по оказанию первой помощи.

В ходе первого этапа ребятам предстояло на время пройти специально подготовленный для них тест по оказанию первой помощи и психологической поддержки.

Как пояснила Юлия Каширо, старший психолог отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения регионального ведомства:

«Турнир проходит в три этапа: первый, который прошел сегодня, на базе Главного управления МЧС России по Тульской области, второй — состоится на базе Центрального регионального центра МЧС России, а третий, заключительный этап конкурса, пройдет в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности „Комплексная безопасность-2017“ в Москве».

После того, как все команды закончили выполнять задания судейская бригада приступила к подведению итогов.

По результатам первого этапа соревнований «Человеческий фактор 2017» в Тульской области места распределились следующим образом:

  • 1 место — команда «Молодая Гвардия» команда (Тульский государственный технологический колледж);
  • 2 место — команда «Первый помощник» (Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого);
  • 3 место — команда «Сафоновцы» (Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова);
  • 4 место — команда «Служба спасения» (Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого);
  • 5 место — команда «Психопатология» (Тульский государственный университет);
  • 6 место — команда «Патопсихология» (Тульский государственный университет);
  • 7 место — команда «Виктория» (Щекинский политехнический колледж);
  • 8 место — команда «Победа» (Щекинский политехнический колледж).

В заключении Юлия Каширо отметила: «Несмотря на то, что задания были достаточно сложными, все участники показали хорошую подготовку. Победители будут представлять Тульскую область на втором этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017» в Москве».

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В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 1
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 2
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 3
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 4
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 5
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 6
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 7
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 8
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 9
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 10
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 11
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 12
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 13
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 14
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 15
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 16
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 17
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 18
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 19
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 20
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 21
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 22
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 23
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 24
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 25
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 26
В Туле завершился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор 2017», Фото: 27
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 12:46 +1
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