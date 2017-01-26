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Тульский сахар отправили Дональду Трампу

Тульский сахар отправили Дональду Трампу

Несколько пачек сахара-рафинада с изображением нового президента США отправили Дональду Трампу.

Тульская компания, выпустившая лимитированный памятный выпуск сахара-рафинада, посвященный победе Дональда Трампа на выборах в США, передала для господина Трампа несколько пачек с его изображением.

Напомним, в конце ноября 2016 года, после выборов президента в США, компания ООО «Тула Продукт» выпустила лимитированную серию сахара-рафинада с изображением победившего на выборах Дональда Трампа.

Многие СМИ и в России, и за рубежом положительно оценили этот жест.

 

Компания ООО «Тула Продукт» – крупный российский производитель продуктов питания. Продукция предприятия хорошо известна в России и за рубежом. В 2011 году компания была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:41 +3
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