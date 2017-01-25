В Туле мужчина пытался пронести травматику в здание суда

Всего в Тульской области за 2016 год судебные приставы предотвратили почти 3 800 попыток граждан пронести в здания судов запрещённые предметы.

23 января 2017 года в здание Зареченского районного суда г. Тулы прибыл мужчина. Перед осмотром посетитель был ознакомлен с перечнем запрещённых к проносу предметов, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

На вопрос судебного пристава, имеются ли у него при себе запрщённые предметы, мужчина ответил отрицательно. В ходе осмотра посетитель нервничал, отказывался демонстрировать свою сумку, выражая недовольство происходящим.

После осмотра личных вещей посетителя пристав приступил к осмотру гражданина с помощью портативного металлодетектора.

С левой стороны в области живота металлодетектор подавал сигнал. Страж порядка уточнил, что там находится, однако внятного ответа не получил. И предложил посетителю выложить содержимое, после чего нарушитель попытался уйти, но был задержан другим приставом.

После этого мужчина сообщил, что у него при себе находится травматический пистолет «Оса», на который имеется соответствующее разрешение. Пистолет, боеприпасы к нему, разрешение были изъяты и переданы на с/у № 54 в качестве вещественных доказательств.

Как отмечают в ведомстве, всего в области в 2016 году судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвращено почти 3 790 попыток проноса запрещённых предметов в здания судов.