новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина пытался пронести травматику в здание суда

В Туле мужчина пытался пронести травматику в здание суда

Всего в Тульской области за 2016 год судебные приставы предотвратили почти 3 800 попыток граждан пронести в здания судов запрещённые предметы.

23 января 2017 года в здание Зареченского районного суда г. Тулы прибыл мужчина. Перед осмотром  посетитель был ознакомлен с перечнем запрещённых к проносу  предметов, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

На вопрос судебного пристава, имеются ли у него при себе запрщённые предметы, мужчина ответил отрицательно. В ходе осмотра посетитель нервничал, отказывался демонстрировать свою сумку,  выражая недовольство происходящим.

После осмотра личных вещей посетителя пристав приступил к осмотру гражданина с помощью портативного металлодетектора.

С левой стороны в области живота металлодетектор подавал сигнал. Страж порядка уточнил, что там находится, однако внятного ответа не получил. И предложил посетителю выложить содержимое, после чего нарушитель попытался уйти, но был задержан другим приставом.

После этого мужчина сообщил, что у него при себе находится травматический пистолет «Оса», на который имеется соответствующее разрешение. Пистолет, боеприпасы к нему, разрешение были изъяты и переданы на с/у № 54 в качестве вещественных доказательств.

Как отмечают в ведомстве, всего в области в 2016 году судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвращено почти 3 790 попыток проноса запрещённых предметов в здания судов.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:17 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
здание судамужчинатравматикапытался пронести

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле несколько домов в Центральном округе остались без света
В Туле несколько домов в Центральном округе остались без света
Разыскиваются родственники туляка, погибшего в годы Великой отечественной войны
Разыскиваются родственники туляка, погибшего в годы Великой отечественной войны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика