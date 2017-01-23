новости
новости
Регистрация
В Туле на Венёвском шоссе столкнулись «Хёндэ» и ВАЗ
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на Венёвском шоссе столкнулись «Хёндэ» и ВАЗ

Пострадала 32-летняя женщина.

21 января в 18.13 в Туле на Венёвском шоссе, возле дома №24 35-летний мужчина, управляя «Хёндэ Соната», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.

В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина-водитель ВАЗа. После оказанной медицинской помощи она была отпущена домой, сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тула
Прочее
пострадавшая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области вор украл из сельского магазина пиво и сигареты
В Тульской области вор украл из сельского магазина пиво и сигареты
Тула начинает готовиться к паводку
Тула начинает готовиться к паводку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика