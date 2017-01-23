В Туле на Венёвском шоссе столкнулись «Хёндэ» и ВАЗ

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 января в 18.13 в Туле на Венёвском шоссе, возле дома №24 35-летний мужчина, управляя «Хёндэ Соната», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.

В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина-водитель ВАЗа. После оказанной медицинской помощи она была отпущена домой, сообщает УГИБДД по Тульской области.