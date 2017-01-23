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Тула начинает готовиться к паводку

Тула начинает готовиться к паводку

Такое поручение сегодня озвучил глава администрации Евгений Авилов на оперативном совещании руководства города.

Глава администрации Евгений Авилов на оперативном совещании руководства города дал поручение готовиться к весеннему паводку.

«В связи с обильными осадками начинайте готовить технику к предстоящему паводку.  Сейчас уже есть понимание, какие территории будут подтоплены», – отметил он.

Всего за минувшую неделю в ЕДДС поступило 2810 обращений граждан, произошло 22 аварийных отключений, 12 из них по водоснабжению.

Стоит отметить, Тульская область «уходит под воду» практически каждый год, хотя уровень затоплений зависит от снежности зимы. Так, в 2014 году в марте особого паводка не было, зато в июне затопило центральные улицы Тулы, а в 2015 году затоплениям по всей области Myslo посвятил целый ряд репортажей. Тогда были затоплены несколько мостов в разных районах. В 2016 году ситуация повторилась, хотя и не с таким размахом.

 

 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:32 +1
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