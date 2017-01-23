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В Тульской области вор украл из сельского магазина пиво и сигареты

В Тульской области вор украл из сельского магазина пиво и сигареты

Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

В Венёвском районе полицейские установили подозреваемого в краже. Сообщается, что злоумышленник обокрал сельский магазин. По предварительным данным, похититель проник туда ночью, разбив окно.

Из помещения вор вынес четыре бутылки пива и четыре блока сигарет.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний безработный ранее судимый житель одной из деревень. Мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 0
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