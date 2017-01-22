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Тульские единороссы встретятся с Дмитрием Медведевым

Тульские единороссы встретятся с Дмитрием Медведевым

Во второй день работы XVI съезда партии «Единая Россия» премьер-министр РФ, председатель партии выступит перед однопартийцами.

Дмитрий Медведев примет в воскресенье участие в пленарном заседании отчетно-выборного съезда партии. На это пленарное заседание приглашен также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Делегатам и гостям съезда предстоит проанализировать итоги пятилетнего выборного цикла, обсудить вопросы социально-экономического развития страны, которые были подняты на дискусионных площадках в первый день съезда.

Основным вопросом второго дня съезда станет избрание руководящих партийных органов — её председателя, а также составов высшего и генерального советов.

В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях партии. Таким образом, «Единая Россия» продолжает курс на обновление кадров. Кроме того, планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.

22 января пройдет совместное заседание Высшего и Генерального советов Партии с участием всех секретарей региональных отделений. В генсовет партии могут войти секретари региональных, местных, первичных отделений субъектов, а в высший — руководители регионов, ранее в совете не представленные. Покинуть высший совет могут главы регионов, показавшие «недостаточно высокий» результат на осенних выборах.

Генсовет  ждет достаточно высокая ротация — она превысит 50% (по уставу должна быть не менее 15%). Всего в совет входит не менее 170 человек. По завершении съезда вновь избранный совет на альтернативной основе изберёт секретаря, а также президиум в составе 27 человек. После уже президиум генсовета изберет заместителей секретаря, назначит руководителя центрального исполкома и его заместителя. При этом изменений в устав съезд вносить не планирует, как и проводить кадровые изменения в Центральной контрольной комиссии – она была избрана в прошлом году.

Высший совет избирается на пять лет из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в том числе, входить беспартийные. Количественный и персональный состав высшего совета определяется съездом. Генеральный совет партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом в период между партийными съездами, срок его полномочий также составляет пять лет.

 

 

 

сегодня, в 11:50 −6
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