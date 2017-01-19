новости
новости
Регистрация
В Новомосковске мужчина избил и ограбил знакомую

В Новомосковске мужчина избил и ограбил знакомую

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, мужчина со своей 36-летней знакомой распивал спиртные напитки.

После этого он избил женщину и похитил её мобильный телефон.

В результате проведённых полицией мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. Он признался в содеянном. Полицейские обнаружили и изъяли у него похищенное.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 0
Другие статьи по темам
Место
НовомосковскТульская область
Прочее
уголовное делограбежограбил

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой «Рено» сбил 87-летнюю пенсионерку
В Узловой «Рено» сбил 87-летнюю пенсионерку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика