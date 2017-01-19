В Новомосковске мужчина избил и ограбил знакомую

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, мужчина со своей 36-летней знакомой распивал спиртные напитки.

После этого он избил женщину и похитил её мобильный телефон.

В результате проведённых полицией мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. Он признался в содеянном. Полицейские обнаружили и изъяли у него похищенное.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.