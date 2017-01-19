В Новомосковске мужчина избил и ограбил знакомую
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, мужчина со своей 36-летней знакомой распивал спиртные напитки.
После этого он избил женщину и похитил её мобильный телефон.
В результате проведённых полицией мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. Он признался в содеянном. Полицейские обнаружили и изъяли у него похищенное.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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