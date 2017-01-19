Фото УГИБДД по Тульской области.
В Узловой «Рено» сбил 87-летнюю пенсионерку
Женщина госпитализирована с различными телесными повреждениями.
18 января в 10.15 в Узловой на улице Чкалова возле дома №37 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода.
87-летняя женщина находилась на проезжей части дороги – она ожидала транспорт.
В результате ДТП пенсионерка с телесными повреждениями была госпитализирована в медицинское учреждение. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
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