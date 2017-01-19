Туляк заживо сгорел в своем автомобиле

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог выбраться из машины после ДТП.

18 января 2017 года недалеко от села Алешня Ленинского района был обнаружен сгоревший автомобиль. В салоне машины полиция обнаружила тело погибшего 65-летнего мужчины.

По предварительным данным, мужчина следовал на автомобиле в сторону Алешни. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль загорелся. Водитель не смог выбраться из машины и погиб.

По факту происшествия Зареченский межрайонный следственный отдел по Туле проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.