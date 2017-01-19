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Тулячка Екатерина Тихонова едет на бал в Лондон

Тулячка Екатерина Тихонова едет на бал в Лондон

В мае юное дарование примет участие в международном бале Kids dreams.

Екатерина Тихонова, модель агентства Gold, стала победительницей Рождественского благотворительного всероссийского бала «Детские мечты». Тулячка покорила организаторов и партнеров проекта профессиональным исполнением бальных выходов, а в показе бренда «10 Muza» Катя солировала, исполняя фокстрот.
 


Екатерина Тихонова.
 

Именно Кате достался главный приз - путевка в Лондон на международный слет моделей Kids dreams.

Основной целью мероприятия станет обмен опытом среди участников из разных стран мира в сфере бальных танцев, культуры, моды и истории, а также возрождение в детях основных культурных ценностей, этикета и чувства вкуса.

Международных моделей ожидает работа с всемирно известными дизайнерами и производителями одежды Англии, участие в съемках и показах известных детских брендов.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:53 0
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