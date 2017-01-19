Тулячка Екатерина Тихонова едет на бал в Лондон

В мае юное дарование примет участие в международном бале Kids dreams.

Екатерина Тихонова, модель агентства Gold, стала победительницей Рождественского благотворительного всероссийского бала «Детские мечты». Тулячка покорила организаторов и партнеров проекта профессиональным исполнением бальных выходов, а в показе бренда «10 Muza» Катя солировала, исполняя фокстрот.





Екатерина Тихонова.



Именно Кате достался главный приз - путевка в Лондон на международный слет моделей Kids dreams.

Основной целью мероприятия станет обмен опытом среди участников из разных стран мира в сфере бальных танцев, культуры, моды и истории, а также возрождение в детях основных культурных ценностей, этикета и чувства вкуса.

Международных моделей ожидает работа с всемирно известными дизайнерами и производителями одежды Англии, участие в съемках и показах известных детских брендов.