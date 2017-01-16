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Задержан подозреваемый в убийстве парня, скелет которого нашли в Одоевском районе
Фото с места происшествия/Фото пресс-службы СУ СКР по Тульской области

Задержан подозреваемый в убийстве парня, скелет которого нашли в Одоевском районе

По версии следствия, мужчина забил приятеля топором в ходе пьяной ссоры, после чего оттащил тело в лес.

Напомним, 15 января утром в лесопосадке недалеко от АЗС на 87-м км автодороги «Щёкино-Одоев-Арсеньево» обнаружили скелет мужчины. Им оказался 25-летний житель поселка Стрелецкий Суворовского района, который пропал ещё весной 2016 года.

По данному факту Суворовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба областного Следственного комитета, уже задержан подозреваемый, 32-летний знакомый погибшего.

В настоящее время следствием ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, в мае 2016 года мужчины отдыхали на берегу водоёма в Одоевском районе. В ходе употребления спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс приятелю несколько ударов топором. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После убийства обвиняемый спрятал труп в лесополосе.

В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:24 0
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