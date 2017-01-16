Осуждён туляк, избивший мать и затушивший об неё сигарету
В июле прошлого года 23-летний мужчина избил мать до потери сознания. Однако это его не остановило: сын продолжил бить женщину и даже затушил об неё сигарету.
В Пролетарском округе Тулы вынесен приговор ранее судимому 23-летнему мужчины за издевательства над родной матерью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что
Однако это не остановило мужчину. Он схватил мать за шею и оттащил от входной двери квартиры, взял металлическую кастрюлю и ударил ей жертву по затылку.
После этого сын укусил мать за палец, затушил сигарету об её плечо, и и несколько раз ударил ногами.
Суд назначил ему наказание в виде года и четырёх месяцев лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.