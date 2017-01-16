Осуждён туляк, избивший мать и затушивший об неё сигарету

В июле прошлого года 23-летний мужчина избил мать до потери сознания. Однако это его не остановило: сын продолжил бить женщину и даже затушил об неё сигарету.

В Пролетарском округе Тулы вынесен приговор ранее судимому 23-летнему мужчины за издевательства над родной матерью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 15 июля 2016 года сын в ходе ссоры с матерью нанес ей не менее пяти ударов кулаком по рукам, один удар кулаком в переносицу, в результате чего женщина упала на пол и на некоторое время потеряла сознание.

Однако это не остановило мужчину. Он схватил мать за шею и оттащил от входной двери квартиры, взял ме­таллическую кастрюлю и ударил ей жертву по затылку.

После этого сын укусил мать за палец, затушил сигарету об её плечо, и и несколько раз ударил ногами.

Суд назначил ему наказание в виде года и четырёх месяцев лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.