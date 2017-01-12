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В Узловой пьяный житель Брянска угрожал сотрудникам ДПС

В Узловой пьяный житель Брянска угрожал сотрудникам ДПС

Суд вынес приговор по этому делу.

Приговором Узловского городского суда 35-летний житель Брянска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ — угроза применения насилия в отношении представителей власти, при исполнении ими своих должностных полномочий.

24 июля 2016 года с 4 до 5 часов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездил по Узловой за рулем своего автомобиля. Тем самым он нарушил ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Правонарушителя остановили два сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району.

После отстранения водителя от управления автомобилем мужчина был доставлен для освидетельствования в ГУЗ «Узловская районная больница».

В кабинете дежурного врача приемного покоя, а затем и в служебном автомобиле инспекторов ДПС, выражая признаки агрессии, нарушитель в нецензурной форме угрожал применить насилие в отношении правоохранителей.

Суд назначил наказание жителю Брянска в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:05 0
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