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В Донском уголовник до смерти забил сожительницу

В Донском уголовник до смерти забил сожительницу

Мужчина был пьян.

10 января в Донском в одной из квартир было обнаружено тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний сожитель погибшей.

По версии следствия, вечером 10 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей и стал ее избивать.

Злоумышленник бил женщину руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове.

Мужчина причинил ей множественные переломы и травмы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим и освободился из мест лишения свободы с июне 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

 


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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 0
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