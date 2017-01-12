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В Туле «Рено» врезался в «Датсун»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле «Рено» врезался в «Датсун»

В аварии пострадали два человека.

11 января в 15.40 в Туле на пересечении улиц Революции и Лейтейзена 31-летний водитель «Рено Флюенс» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и врезался в «Датсун».

В результате ДТП пострадали 30-летняя пассажирка и 59-летний водитель «Датсуна». После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

 


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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:28 0
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