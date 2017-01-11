В Туле обсудили вопросы перевозки детских групп автобусами

Фото предоставлено отделением пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Организатор обязан за два дня до выезда подать уведомление в отделение ГИБДД, если движение будет осуществляться на одном или двух автобусах.

11 января в УГИБДД УМВД России по Тульской области прошло межведомственное координационное совещание по вопросу «Организованная перевозка группы детей автобусами».

В нём принимали участие: начальник регионального управления Госавтоинспекции Михаил Есаков и ответственные за данное направление сотрудники ведомства, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, помощник губернатора Максим Фунтусов, заместитель министра — директор департамента образования министерства образования области Алевтина Шевелёва, заместитель министра — директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник. Также присутствовали представители министерства культуры, труда и социальной защиты, комитета по спорту и развитию туризма.

В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы по реализации требований Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»

Руководитель Госавтоинспекции довел до сведения присутствующих, что в 2016 году сотрудниками ГИБДД рассмотрено более 2000 уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами, организовано 50 сопровождений, проверено почти 1,5 тыс. автобусов, выявлено 39 нарушений правил перевозки организованных групп детей автобусами. Он напомнил требования действующего законодательства в части, касающейся организованной перевозки детей, и напомнил о необходимости подачи уведомлений в установленный срок.

—Организатор обязан за два дня до выезда подать уведомление в отделение ГИБДД, если движение будет осуществляться на одном или двух автобусах. Если же поездка планируется на трех и более автобусах, то колонну необходимо сопровождать патрульными автомобилями Госавтоинспекции, в таких случаях заявка подается в подразделение ГИБДД за 10 дней — отметил Михаил Есаков.

Далее начальник регионального ГИБДД обратил особое внимание, что автобус с детьми обязательно должен быть оснащен тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и ремнями безопасности, а также соответствовать всем техническим требованиям.

При этом Госавтоинспекция вправе запретить выезд или предложить воспользоваться альтернативными видами транспорта, в случае если не будут выполнены все необходимые требования, отраженные в Постановлении Правительства.

—Перевозчики и педагоги наравне с автоинспекторами должны преследовать одну и ту же цель — сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения, — подчеркнул в конце встречи Есаков.

Наталья Зыкова предложила «персонизировать» ответственность, закрепив должностных лиц в каждом учреждении, будь то школа или секция или туристическая фирма за данным направлением деятельности, и внедрить четкий единый алгоритм действий при организованной перевозке группы детей автобусами.

Все присутствующие на совещании представили свои предложения по вопросам совершенствования системы организованных перевозок групп детей автобусами и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Госавтоинспекцией в вопросах сохранения жизни и здоровья детей на дорогах.

В завершение мероприятия его участники отметили конструктивность состоявшегося диалога и сошлись во мнении о необходимости более детального рассмотрения многих предложенных инициатив, а также о том, что подобные межведомственные совещания должны быть регулярными.