новости
новости
Регистрация
Во время новогодних праздников в Щёкинском районе мужчина случайно убил собутыльника

Во время новогодних праздников в Щёкинском районе мужчина случайно убил собутыльника

По данному факту возбуждено уголовное дело.

2 января 2017 года в одном из частных домов в Щёкинском районе было обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний знакомый погибшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По версии следствия, 2 января обвиняемый выпивал со своим знакомым. В ходе употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора.

Злоумышленник ударил собутыльника кулаком в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
уголовное делоубийствоСледственный комитетударил кулаком

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская зима: иней в Платоновском парке
Тульская зима: иней в Платоновском парке
Минюст разъяснил законопроект об изъятии у должника единственного жилья
Минюст разъяснил законопроект об изъятии у должника единственного жилья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика