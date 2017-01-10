Во время новогодних праздников в Щёкинском районе мужчина случайно убил собутыльника

2 января 2017 года в одном из частных домов в Щёкинском районе было обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний знакомый погибшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По версии следствия, 2 января обвиняемый выпивал со своим знакомым. В ходе употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора.

Злоумышленник ударил собутыльника кулаком в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.