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Тульская зима: иней в Платоновском парке
Фото Алексея Пирязева.

Тульская зима: иней в Платоновском парке

Холода приносят не только неприятности. Встречаем фоторепортаж от Алексея Пирязева – прямиком из зимней сказки!

В Туле не один день царил мороз, но сегодня чуть потеплело, и перемена погоды принесла одно из самых красивых зимних явлений – иней. Наш фотограф Алексей Пирязев не смог пройти мимо. Посмотрите, как красиво выглядит Платоновский парк в инее!

Настоящее снежное кружево – даже не верится, что это можно найти совсем рядом:

Галерея
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 1
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 2
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 3
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 4
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 5
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 6
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 7
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 8
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 9
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 10
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 11
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 12
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 13
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 14
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 15
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 16
Иней в Платоновском парке - январь 2017, Фото: 17
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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:10 +8
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