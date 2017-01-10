Фото Алексея Пирязева.
Тульская зима: иней в Платоновском парке
Холода приносят не только неприятности. Встречаем фоторепортаж от Алексея Пирязева – прямиком из зимней сказки!
В Туле не один день царил мороз, но сегодня чуть потеплело, и перемена погоды принесла одно из самых красивых зимних явлений – иней. Наш фотограф Алексей Пирязев не смог пройти мимо. Посмотрите, как красиво выглядит Платоновский парк в инее!
Настоящее снежное кружево – даже не верится, что это можно найти совсем рядом:
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