Тульская зима: иней в Платоновском парке

В Туле не один день царил мороз, но сегодня чуть потеплело, и перемена погоды принесла одно из самых красивых зимних явлений – иней. Наш фотограф Алексей Пирязев не смог пройти мимо. Посмотрите, как красиво выглядит Платоновский парк в инее!

Настоящее снежное кружево – даже не верится, что это можно найти совсем рядом: