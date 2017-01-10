На М-4 «Дон» столкнулись три автомобиля

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 января в 12.40 на 261-м километре автодороги М-4 «Дон» 36-летний мужчина, управляя БМВ Х6, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21093, после чего ВАЗ врезался в попутный «Киа Сид».

Позже в результате ДТП в районную больницу обратился 55-летний водитель ВАЗа, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.