новости
новости
Регистрация
Орловские полицейские спасли замерзавших туляков
Владимир Сотников и Сергей Дадыкин.

Орловские полицейские спасли замерзавших туляков

Происшествие случилось на автодороге М-2 «Крым».

8 января в Орловской области на М-2 «Крым» с туляками приключилась беда. Трое молодых людей следовали на «Газели» в Тульскую область, но по дороге произошло ЧП — у них закончился бензин и газ. И всё бы ничего, если бы на улице не было сильного мороза. А из-за того, что был еще и выходной день, проезжавших машин было очень мало и не было возможности попросить у кого-либо помощи — добраться до ближайшей заправочной станции.

К счастью, в этот день на маршруте патрулирования федеральной дороги находились сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области Сергей Дадыкин и Владимир Сотников. В одиннадцатом часу утра в районе 410 километра на Кромской объездной полицейские обратили внимание на стоящий автомобиль-эвакуатор «Газель» с замерзшими стеклами. Полицейские остановились, чтобы узнать, что произошло.

Находившиеся в салоне машины молодые люди рассказали сотрудникам ДПС о своей беде.

Полицейские пересадили замерзавших людей в служебный автомобиль. Пока те отогревались, инспекторы остановили машину, водитель которой согласился помочь попавшим в беду людям.

Молодые люди оставили перевозимую ими иномарку и на транспортируемом эвакуаторе добрались до заправочной станции, где пополнили запасы топлива.

После этого жители соседней области вернулись за оставленным эвакуируемым автомобилем и продолжили свой путь. О том, что инспекторы оказали им помощь, водитель сообщил на телефон доверия регионального УМВД и выразил слова благодарности полицейским. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:57 +11
Другие статьи по темам
Место
ТулаОрловская область
Прочее
автомобильполицейскиеинспектор ДПС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СМИ: Владимир Габулов подписал контракт с «Арсеналом»
СМИ: Владимир Габулов подписал контракт с «Арсеналом»
В Алексине ночью сгорел «Мерседес»
В Алексине ночью сгорел «Мерседес»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика