Орловские полицейские спасли замерзавших туляков

Владимир Сотников и Сергей Дадыкин.

8 января в Орловской области на М-2 «Крым» с туляками приключилась беда. Трое молодых людей следовали на «Газели» в Тульскую область, но по дороге произошло ЧП — у них закончился бензин и газ. И всё бы ничего, если бы на улице не было сильного мороза. А из-за того, что был еще и выходной день, проезжавших машин было очень мало и не было возможности попросить у кого-либо помощи — добраться до ближайшей заправочной станции.

К счастью, в этот день на маршруте патрулирования федеральной дороги находились сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области Сергей Дадыкин и Владимир Сотников. В одиннадцатом часу утра в районе 410 километра на Кромской объездной полицейские обратили внимание на стоящий автомобиль-эвакуатор «Газель» с замерзшими стеклами. Полицейские остановились, чтобы узнать, что произошло.

Находившиеся в салоне машины молодые люди рассказали сотрудникам ДПС о своей беде.

Полицейские пересадили замерзавших людей в служебный автомобиль. Пока те отогревались, инспекторы остановили машину, водитель которой согласился помочь попавшим в беду людям.

Молодые люди оставили перевозимую ими иномарку и на транспортируемом эвакуаторе добрались до заправочной станции, где пополнили запасы топлива.

После этого жители соседней области вернулись за оставленным эвакуируемым автомобилем и продолжили свой путь. О том, что инспекторы оказали им помощь, водитель сообщил на телефон доверия регионального УМВД и выразил слова благодарности полицейским. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.