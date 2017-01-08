Жителям Щегловской засеки в Туле обещают дать воду 8 января

7 января в редакцию портала Myslo пожаловались жители дома № 46, расположенного по улице Щегловская засека: уже пошли третьи сутки, как они сидят без воды.

Напомним, вечером 5 января в поселке Молодёжный при ведении строительных работ повредили магистральную трубу водопровода, питающую 624 дома в Пролетарском районе Тулы. Более суток Пролетарский район был без воды, на данный момент авария устранена. Однако, как выяснилось, вода подается не всем.



Фото прислали жители дома.

- К нашему коммуникации идут через предприятие «Тулалесхоз»: и водопровод, и отопление с канализацией, — жалуются жители. — И каждый раз с этими коммуникациями проблемы — то мы сидим без воды, то без тепла.

В этот раз, когда на водоводе случилась большая авария, на территории «Тулалесхоза» замерзли трубы. И когда воду дали всем, в дом № 46 она так и не поступила.

- Водоканал заявлял: у них все работает, а замерзшие трубы — не их компетенция, а УК «Фасад будущего» — что это не их территория. А мы третий день без воды! — жалуются жители.

После публикации новости на Myslo к жителям наконец-то выслали аварийные службы.

- Вечером приехала аварийка, обещали к 10.00 утра воду дать, — сообщили нам жители.

- 35 метром наружных сетей на высоте 4 метра проходят по территории «Тулалесхоза» к одному дому, — сообщила в редакцию пресс-служба городской администрации, — сети находятся на балансе этого предприятия. 7 января вечером управляющая компания совместно с аварийной диспетчерской службой приступят к обогреву замерзшей трубы.