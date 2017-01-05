Туляков просят не оставлять на лестничных площадках вещи без присмотра

Противоправные деяния выявлены в Кимовском и Щёкинском районах области.

- В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратился житель районного центра. Мужчина сообщил, что из подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Л. Толстого, совершена кража санок. Ущерб составил 2 тысячи 500 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Сотрудники ППС задержали вора. Им оказался безработный, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, мужчина. 40-летний туляк дал признательные показания. Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.

В новогодние праздники санки и детскую коляску украли и в Кимовском районе. Вором также оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 26-летний местный житель.

Управление МВД России по Тульской области обращается к гражданам с просьбой не оставлять на лестничных площадках без присмотра свое имущество.

Из сводки происшествий 4 января 21-летний мужчина украл виски в одном из магазинов на ул. Пролетарская. Ущерб составил 4500 рублей.

По факту кражи в дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратился руководитель службы безопасности магазина.

Оперативники задержали вора и доставили в дежурную часть, где от него были получены признательные показания.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающей наказание за кражу.