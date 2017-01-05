новости
новости
Регистрация
Туляков просят не оставлять на лестничных площадках вещи без присмотра

Туляков просят не оставлять на лестничных площадках вещи без присмотра

4 января тульские полицейские раскрыли две кражи санок

 
Противоправные деяния выявлены в Кимовском и Щёкинском районах области.
 
- В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратился житель районного центра. Мужчина сообщил, что из подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Л. Толстого, совершена кража санок. Ущерб составил 2 тысячи 500 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
 
Сотрудники ППС задержали вора. Им оказался безработный, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, мужчина. 40-летний туляк дал признательные показания. Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.
 
В новогодние праздники санки и детскую коляску украли и в Кимовском районе. Вором также оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 26-летний местный житель.
 
Управление МВД России по Тульской области обращается к гражданам с просьбой не оставлять на лестничных площадках без присмотра свое имущество.
 
Из сводки происшествий

4 января 21-летний мужчина украл виски в одном из магазинов на ул. Пролетарская. Ущерб составил 4500 рублей.

 
По факту кражи в дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратился руководитель службы безопасности магазина.
Оперативники задержали вора и доставили в дежурную часть, где от него были получены признательные показания.
 
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающей наказание за кражу.
 

 

сегодня, в 12:30 0
Другие статьи по темам
Прочее
раскрытие краж

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле маршрутка высадила пассажиров посреди дороги и проехала на красный свет
В Туле маршрутка высадила пассажиров посреди дороги и проехала на красный свет
Итоги года: лучшие легкоатлеты Тульской области
Итоги года: лучшие легкоатлеты Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика