Итоги года: лучшие легкоатлеты Тульской области

Воспитанница тренера Вячеслава Маринова, член сборной России тулячка Екатерина Реньжина названа лучшей легкоатлеткой области.

Несмотря на несправедливое отстранение наших легкоатлетов от Олимпиады в Рио, Катя до последнего верила в эту возможность и готовилась к играм. В её активе победы на зимнем чемпионате страны, летнем Кубке России, этапах гран-при России в беге на 200 и 400 м.



Среди мужчин сразу 2 спортсмена (оба туляки) признаны лучшими в регионе в прошедшем сезоне. Ещё один воспитанник Вячеслава Маринова Александр Ефимов уверенно ворвался в число лучших спринтеров России, сначала став вторым в командном чемпионате России в беге на 200 м, а затем победив в молодёжном первенстве страны на этой же дистанции.

Алексей Дорофеев (тренер Валерий Анисимов) помимо победы в чемпионате России по горному бегу, также выиграл молодёжное первенство страны, при этом обновив один из старейших рекордов области в беге на 5000 м.

Алексей Дорофеев

В номинации "Лучший юный спортсмен года" победил Роман Ряховский (тренер Константин Ряховский).

Роман Ряховский

В марте 2016 года на зимнем Всероссийском финале "Шиповка юных" в Казани 13-летний спортсмен из Советска установив рекорд России в своей возрастной категории в метании снаряда, стал в итоге сильнейшим в стране в четырёхборье и помог своим товарищам завоевать командный Кубок России в многоборье. В летнем финале, который проходил в сентябре в Адлере, Роман выиграл метание снаряда, бег на 800 м, а также завоевал бронзу в личном многоборье и серебро в командных соревнованиях.



В номинации "Открытие года" вне конкуренции Марсель Калимулин из Болохово (тренер Сергей Дагаев). Сначала он уверенно победил на региональном этапе "Шиповка юных" в Туле, а в сентябре во Всероссийском финале в Адлере уже вместе со своими товарищами по команде представлял Тульскую область. Марсель завоевал серебряную медаль в беге на 600 м, уверенно выступал в других видах и взял бронзу в личном многоборье, внёс весомый вклад в победу в командных соревнованиях и в эстафете 4х100 м. Итого в его копилке две золотых, серебряная и бронзовая медали.



Все победители в номинациях получат специальные призы от спонсоров Тульской областной федерации лёгкой атлетики