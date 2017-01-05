Итоги года: лучшие легкоатлеты Тульской области
Лучших спортсменов определил президиум Тульской областной федерации лёгкой атлетики.
Воспитанница тренера Вячеслава Маринова, член сборной России тулячка Екатерина Реньжина названа лучшей легкоатлеткой области.
Несмотря на несправедливое отстранение наших легкоатлетов от Олимпиады в Рио, Катя до последнего верила в эту возможность и готовилась к играм. В её активе победы на зимнем чемпионате страны, летнем Кубке России, этапах гран-при России в беге на 200 и 400 м.
Среди мужчин сразу 2 спортсмена (оба туляки) признаны лучшими в регионе в прошедшем сезоне. Ещё один воспитанник Вячеслава Маринова Александр Ефимов уверенно ворвался в число лучших спринтеров России, сначала став вторым в командном чемпионате России в беге на 200 м, а затем победив в молодёжном первенстве страны на этой же дистанции.
Алексей Дорофеев (тренер Валерий Анисимов) помимо победы в чемпионате России по горному бегу, также выиграл молодёжное первенство страны, при этом обновив один из старейших рекордов области в беге на 5000 м.
Алексей Дорофеев
В номинации "Лучший юный спортсмен года" победил Роман Ряховский (тренер Константин Ряховский).
Роман Ряховский
В марте 2016 года на зимнем Всероссийском финале "Шиповка юных" в Казани 13-летний спортсмен из Советска установив рекорд России в своей возрастной категории в метании снаряда, стал в итоге сильнейшим в стране в четырёхборье и помог своим товарищам завоевать командный Кубок России в многоборье. В летнем финале, который проходил в сентябре в Адлере, Роман выиграл метание снаряда, бег на 800 м, а также завоевал бронзу в личном многоборье и серебро в командных соревнованиях.
В номинации "Открытие года" вне конкуренции Марсель Калимулин из Болохово (тренер Сергей Дагаев). Сначала он уверенно победил на региональном этапе "Шиповка юных" в Туле, а в сентябре во Всероссийском финале в Адлере уже вместе со своими товарищами по команде представлял Тульскую область. Марсель завоевал серебряную медаль в беге на 600 м, уверенно выступал в других видах и взял бронзу в личном многоборье, внёс весомый вклад в победу в командных соревнованиях и в эстафете 4х100 м. Итого в его копилке две золотых, серебряная и бронзовая медали.
Все победители в номинациях получат специальные призы от спонсоров Тульской областной федерации лёгкой атлетики