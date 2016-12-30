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В Ясногорске индивидуальный предприниматель продал подростку пиротехнику

В Ясногорске индивидуальный предприниматель продал подростку пиротехнику

На мужчину составлен административный протокол.

Сотрудники полиции в Ясногорске выявили факт нарушения правил торговли. По предварительным данным, индивидуальный предприниматель продал 15-летней местной жительнице пиротехническое изделие, совершив таким образом административное правонарушение. На мужчину составлен протокол по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Работа по выявлению и пресечению подобных противоправных деяний проводится полицейскими постоянно.

Напомним, депутат от ЛДПР Борис Чернышов внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете продавать пиротехнику  с 1 по 3 классы в период с 31 декабря до 1 января включительно. Цель инициативы - обеспечение безопасности граждан.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 21:45 0
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