Человек 2016 года – кто он для туляков?

На первое место туляки поставили президента Владимира Путина. А вот второе поделили между собой Алексей Дюмин и Владимир Груздев

На первое место туляки поставили президента Владимира Путина. А вот второе поделили между собой Алексей Дюмин и Владимир Груздев. Именно они, по мнению туляков, оказали самое сильное влияние на регион, обеспечив его динамичное развитие.

В конце года принято подводить итоги и отмечать героев. На Myslo народным голосованием туляки выбирают «Человека года-2016» в пяти номинациях: власть, спорт, бизнес, искусство и народные герои.

И все-таки главным «Человеком 2016 года» для туляков, да и всех россиян, по данным социологов является президент России Владимир Путин.

По словам Василия Мосина, кандидата философских наук, гендиректора Тульского социологического центра, внимание президента к региону туляки ощущают на протяжении всего года. А визит главы страны в сентябре стал мощным стимулом для туляков, чтобы оправдать доверие и надежду президента.

- «Тула – красивый регион! Это один из знаковых регионов России. И предстоит много сделать и команде, и самим гражданам». Помните эти слова президента на встрече с Алексеем Дюминым и туляками в Ясной Поляне? – говорит Василий Мосин. - Действительно, многое еще предстоит сделать, но многое уже сделано! А по данным наших опросов самое мощное влияние на развитие региона оказали Алексей Дюмин и Владимир Груздев. На выборах Алексей Дюмин получил поддержку 86% туляков и был избран губернатором, потому что туляки увидели в нем человека дела. Программа развития региона, с которой Алексей Геннадьевич пошел на выборы, была создана вместе с туляками. И главное в ней - инвестиции в человека, в людей, создание условий для комфортной, достойной жизни на малой родине.

Во всем этом прослеживается преемственность работы глав региона. По словам социологов, Владимир Груздев задал высокие темпы развития области и помог Алексею Дюмину войти в курс дела. Темпы социально-экономического развития Тульской области не только не снизились, наоборот, динамичное движение вперед и вверх продолжается.

Как стало известно из компетентных источников в Госдуме и правительстве РФ, заслуги Владимира Груздева в развитии региона высоко оценены самим президентом. Подписан указ о награждении экс-губернатора, ныне председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева за большой вклад в социально-экономическое развитие области орденом. Уровень награды очень высокий! Но мы раньше времени не будем раскрывать секрет президентской награды. Только добавим, что это награждение касается всех туляков, так как Владимир Сергеевич Груздев всегда считал своей командой всех жителей Тульской области.