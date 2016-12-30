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Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС

Согласно замыслу учений, пожар произошёл на втором этаже здания в в кабинете сектора деятельности гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как информирует пресс-служба областного управления МЧС, учения проходили под руководством начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ведомства полковника внутренней службы Андрея Романченко.


После получения информации о возгорании, до прибытия пожарных расчетов незамедлительно были эвакуированы люди из помещений здания, задействованы первичные средства пожаротушения. Прибывшие на место спасатели включились в разведку помещений.

Второе отделение пожарно-спасательной части № 2 Тулы проложило магистральную линию к месту пожара, тем самым обеспечив бесперебойную подачу воды на тушение. Работу спасателей координировали из развернутого на месте условного происшествия оперативного штаба.

Пожар был ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия первого пожарного подразделения.

К учениям привлекались два пожарно-спасательных расчета, одна автолестница, оперативная группа ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» и служба пожаротушения ЦУКС.

В ходе проведения учения особое внимание было обращено на отработку действий личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы и персонала по эвакуации людей, недопущение дальнейшего распространения пожара и создание благоприятных условий для его ликвидации, а также приемы и способы подачи огнетушащих средств.

В ходе тренировки отрабатывались взаимодействия пожарных подразделений и специальных служб, задействованных при тушении пожара, а также определялась степень подготовки оперативного штаба пожаротушения по управлению силами и средствами.

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Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 1
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 2
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 3
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 4
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 5
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 6
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 7
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 8
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 9
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 10
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 11
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 12
Пожарные ликвидировали условное возгорание в здании тульской ЕДДС, Фото: 13
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 21:00 +1
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