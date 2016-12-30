В 2016 году тульские пешеходы нарушили ПДД более 10 тысяч раз

Фото УГИБДД по Тульской области.

На территории Тульской области за 11 месяцев текущего года произошло около 500 ДТП с участием пешеходов. В большинстве случаев виноваты сами пешие участники дорожного движения — они нарушали ПДД.



Сотрудники Госавтоинспекции на регулярной основе проводят профилактические мероприятия для выявления и пресечения фактов нарушения ПДД как пешеходами, так и водителями.

В 2016 году в Туле было выявлено более 10 тысяч нарушений ПДД пешими участниками дорожного движения.

Самые частые нарушения — переход проезжей части дороги в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В предпраздничные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции провели рейд «Пешеход». Только за один день было выявлено более 50 нарушителей.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. При отсутствии тротуаров осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.

В темное время суток обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Уважаемые участники дорожного движения! Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поздравляют вас с наступающим Новым годом! И желают вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и жизненного оптимизма! Безопасных дорог и безаварийной езды! С праздником!