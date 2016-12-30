Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Белёве из-за неправильной эксплуатации печи погиб человек
Происшествие случилось утром 30 декабря.
30 декабря в Белёве на улице Красноармейской произошел пожар. О возгорании частного дома на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили в 6.50.
Пожарные прибыли на место происшествия в 6.58, ликвидировали возгорание в 7.02.
При пожаре погиб человек. На данный момент его личность устанавливается.
В результате происшествия выгорели две комнаты, частично обгорело потолочное перекрытие.
Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
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