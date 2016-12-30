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В Белёве из-за неправильной эксплуатации печи погиб человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Белёве из-за неправильной эксплуатации печи погиб человек

Происшествие случилось утром 30 декабря.

30 декабря в Белёве на улице Красноармейской произошел пожар. О возгорании частного дома на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили в 6.50.

Пожарные прибыли на место происшествия в 6.58, ликвидировали возгорание в 7.02.

При пожаре погиб человек. На данный момент его личность устанавливается.

В результате происшествия выгорели две комнаты, частично обгорело потолочное перекрытие.

Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:43 0
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