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На новогодних каникулах «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы

На новогодних каникулах «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы

В дни новогодних каникул в компании будет введен особый режим контроля за газораспределительными сетями.

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей будет установлен особый контроль за работой оборудования газораспределительного комплекса, переведена на усиленный режим работы аварийная служба «04» и другие подразделения оперативного реагирования.

Также специалистами «Тулагоргаз» установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и местного самоуправления.

Кроме того, в компании будут приняты дополнительные меры по усилению охраны опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения газового хозяйства.

«Природный газ безопасен, если соблюдать элементарных правил. Мы просим туляков быть внимательными и незамедлительно сообщать о запахе газа по телефонам аварийной службы «04», с мобильного – «104» или «004». Прием вызовов со всех трех номеров специалисты компании осуществляют круглосуточно», – отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

Справка

По правилам использования газа в быту запрещено:

  • пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовом и вентиляционном каналах;
  • оставлять без присмотра работающие газовые приборы, кроме отопительных, оборудованных автоматикой безопасности. Запрещено отключать автоматику безопасности и регулирования;
  • пользоваться неисправными газовыми приборами;
  • пользоваться баллонами со сжиженным газом в многоэтажных домах;
  • допускать к пользованию газовыми приборами детей, а также лиц, не контролирующих свои действия и не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газовыми приборами.

Перед включением газовых приборов необходимо проветрить помещение. Форточки должны быть открыты во время работы приборов.

Не рекомендуется пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход при сильном ветре и при сильных морозах, когда обмерзают оголовки дымоходов.

Помещения, где установлены газовые приборы, запрещается использовать для сна и отдыха.

После окончания пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:01 +1
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