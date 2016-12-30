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Погода в Туле на 30 декабря: облачно и холодно
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле на 30 декабря: облачно и холодно

Тулу ожидает переменная облачность, легкий снег и до -3 градусов мороза.

30 декабря Тулу накроет область повышенного атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег. Но по большей части завтра нас ждет переменная облачность почти без осадков.

Температура воздуха днем будет около -3 градусов, хотя в сочетании с ветром (до 4 м/с) может показаться, что на улице холоднее. Ночью обещают от -4 до -7 градусов. Но зато, может, станет не так слякотно.

Впрочем, главное, что не мороз и не метель - а остальное предпраздничным хлопотам не помешает!

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +1
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