Погода в Туле на 30 декабря: облачно и холодно

Фото из архива Myslo.

30 декабря Тулу накроет область повышенного атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег. Но по большей части завтра нас ждет переменная облачность почти без осадков.

Температура воздуха днем будет около -3 градусов, хотя в сочетании с ветром (до 4 м/с) может показаться, что на улице холоднее. Ночью обещают от -4 до -7 градусов. Но зато, может, станет не так слякотно.

Впрочем, главное, что не мороз и не метель - а остальное предпраздничным хлопотам не помешает!