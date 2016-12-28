В Туле уборщица совершила самоубийство в кабинете младшеклассников

27 декабря утром в МБОУТ № 13 в поселке Барсуки сотрудники образовательного учреждения обнаружили в одном из кабинетов, где обучаются младшеклассники, труп женщины. 37-летняя погибшая была школьной уборщицей.

Как рассказала Myslo старший помощник руководителя тульского СУ СК Татьяна Грызлова, предположительно, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия. На теле погибшей нет визуальных повреждений.

Известно, что ранее женщина неоднократно высказывала мысли о суициде. По данному факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кстати, недавно в 56-й школе Тулы умер немолодой охранник.