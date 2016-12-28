В Туле уборщица совершила самоубийство в кабинете младшеклассников
Тело погибшей обнаружили утром 27 декабря.
27 декабря утром в МБОУТ № 13 в поселке Барсуки сотрудники образовательного учреждения обнаружили в одном из кабинетов, где обучаются младшеклассники, труп женщины. 37-летняя погибшая была школьной уборщицей.
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Известно, что ранее женщина неоднократно высказывала мысли о суициде. По данному факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Кстати, недавно в 56-й школе Тулы умер немолодой охранник.
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