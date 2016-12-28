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Туляк, пытавшийся продать чужую квартиру, заключён под стражу

Туляк, пытавшийся продать чужую квартиру, заключён под стражу

Мужчина разместил в интернете объявление о продаже чужой квартиры, а покупательнице показал фальшивое свидетельство о праве собственности.

Постановлением Привокзального районного суда 25-летнему туляку, обвиняемому в квартирном мошенничестве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в мае 2016 года мужчина разместил в сети объявление на сайте о продаже не принадлежащей ему квартиры в селе Фёдоровка Ленинского района. Он указал её стоимость в размере 800 000 рублей, а также свой телефон.

Спустя некоторое время ему позвонила жительница Мценска Орловской области и сообщила о решении купить квартиру. Передав ей фиктивное свидетельство о праве собственности, мошенник получил от потерпевшей данную сумму денег.

При избрании меры пресечения суд принял во внимание, что мужчина по месту постоянной регистрации не проживает. А 22 декабря отделением УФМС ему был выдан новый паспорт в связи с заменой фамилии, что свидетельствует о его намерении скрыться от органов следствия и суда.

Ходатайство следователя в судебном заседании поддержано прокурором Привокзального района Тулы, которым расследование по делу взято на контроль.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 17:49 +1
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