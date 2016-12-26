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За подделку рецептов на психотропные препараты в Туле задержана медсестра

За подделку рецептов на психотропные препараты в Туле задержана медсестра

Медработник выписывала поддельные рецепты на несуществующих больных

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области выявили факт подделки рецептов, дающих право на получение психотропных веществ. Подробности Myslo рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«По предварительным данным, медсестра одного из лечебных учреждений Тулы незаконно получала рецептурные бланки за нескольких врачей больницы без их ведома», — сообщил собеседник издания.

Медработник подделывала рецепты на препарат, внесённый в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, указывая в документе сведения о несуществующих больных.

По информации Myslo, медсестра работала в Тульской городской больнице № 2.

В отношении подозреваемой в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Подделка рецептов, дающих право на получение психотропных веществ». В рамках расследования полицейские устанавливают все обстоятельства противоправного деяния, в том числе его мотив.

 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:44 +2
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