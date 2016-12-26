За подделку рецептов на психотропные препараты в Туле задержана медсестра

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области выявили факт подделки рецептов, дающих право на получение психотропных веществ. Подробности Myslo рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«По предварительным данным, медсестра одного из лечебных учреждений Тулы незаконно получала рецептурные бланки за нескольких врачей больницы без их ведома», — сообщил собеседник издания.

Медработник подделывала рецепты на препарат, внесённый в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, указывая в документе сведения о несуществующих больных.

По информации Myslo, медсестра работала в Тульской городской больнице № 2.

В отношении подозреваемой в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Подделка рецептов, дающих право на получение психотропных веществ». В рамках расследования полицейские устанавливают все обстоятельства противоправного деяния, в том числе его мотив.