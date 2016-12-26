За три дня в Туле в ДТП пострадали четверо детей

Фото предоставлено отделом УГИБДД по ТО.

23 декабря 2016 года в 16.00 в городе Новомосковске на улице Маяковского, возле дома №20, женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершила наезд на 6-летнюю девочку, которая выбежала из-за стоявшего встречного автомобиля. В результате ДТП девочка с телесными повреждениями была доставлена в городскую больницу.

24.12.2016 года в 17:45 в городе Новомосковске на улице Октябрьской возле дома №14 мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Деу Нексия», при движении задним ходом, предположительно, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешеходов, которые двигались по проезжей части в попутном направлении, несмотря на наличие тротуара. В результате ДТП пострадали женщина 1977 года рождения и 14-летняя девочка.

25 декабря 2016 года в 18.56 в городе Белеве на улице Рабочей, возле дома №22, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем HYUNDAI, совершила наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП девушка с телесными повреждениями была доставлена в городскую больницу.

Также напомним, 25 декабря пьяный водитель на центральной улице Тулы сбил двоих пешеходов – женщину 1941 года рождения и несовершеннолетнего юношу 1999 года рождения. В результате ДТП женщина была госпитализирована.