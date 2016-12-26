новости
новости
Регистрация
За три дня в Туле в ДТП пострадали четверо детей
Фото предоставлено отделом УГИБДД по ТО.

За три дня в Туле в ДТП пострадали четверо детей

К счастью, в происшествиях обошлось без погибших.

23 декабря 2016 года в 16.00 в городе Новомосковске на улице Маяковского, возле дома №20, женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершила наезд на 6-летнюю девочку, которая выбежала из-за стоявшего встречного автомобиля. В результате ДТП девочка с телесными повреждениями была доставлена в городскую больницу.

 

24.12.2016 года в 17:45 в городе Новомосковске на улице Октябрьской возле дома №14 мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Деу Нексия», при движении задним ходом, предположительно, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешеходов, которые двигались по проезжей части в попутном направлении, несмотря на наличие тротуара. В результате ДТП пострадали женщина 1977 года рождения и 14-летняя девочка. 

 

25 декабря 2016 года в 18.56 в городе Белеве на улице Рабочей, возле дома №22, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем HYUNDAI, совершила наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП девушка с телесными повреждениями была доставлена в городскую больницу.

Также напомним, 25 декабря пьяный водитель на центральной улице Тулы сбил двоих пешеходов – женщину 1941 года рождения и несовершеннолетнего юношу 1999 года рождения. В результате ДТП женщина была госпитализирована.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:46 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаБелевНовомосковск
Прочее
ДТПпострадали дети

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» научит юных туляков ремеслу связиста в детском городе профессий
«Ростелеком» научит юных туляков ремеслу связиста в детском городе профессий
За подделку рецептов на психотропные препараты в Туле задержана медсестра
За подделку рецептов на психотропные препараты в Туле задержана медсестра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика