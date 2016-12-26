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Кимовскую воровку нашли по камерам наблюдения

Кимовскую воровку нашли по камерам наблюдения

Женщина подозревается в краже сумки с мобильником.

Полицейские в Кимовске установили подозреваемую в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, злоумышленница, находясь в развлекательном комплексе на территории районного центра, похитила сумку с мобильным телефоном, принадлежащую 20-летней местной жительнице.

В результате проведённых мероприятий, изучив запись камер наблюдения, полицейские выяснили, что к противоправному деянию причастна 34-летняя неработающая жительница посёлка Епифань.

Подозреваемая призналась в содеянном. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у неё похищенное чужое имущество.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» выясняют все детали совершённой кражи.

 

сегодня, в 11:48 0
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кража сумкикамеры наблюденияКимовская полиция

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