Кимовскую воровку нашли по камерам наблюдения
Женщина подозревается в краже сумки с мобильником.
Полицейские в Кимовске установили подозреваемую в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
По предварительным данным, злоумышленница, находясь в развлекательном комплексе на территории районного центра, похитила сумку с мобильным телефоном, принадлежащую 20-летней местной жительнице.
В результате проведённых мероприятий, изучив запись камер наблюдения, полицейские выяснили, что к противоправному деянию причастна 34-летняя неработающая жительница посёлка Епифань.
Подозреваемая призналась в содеянном. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у неё похищенное чужое имущество.
В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» выясняют все детали совершённой кражи.