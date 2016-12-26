новости
новости
Регистрация
Водитель муниципального автобуса в Туле устроил соревнование с маршруткой

Водитель муниципального автобуса в Туле устроил соревнование с маршруткой

Обошлось, к счастью, без ЧП, но поведение водителя на дороге возмутило автора ролика.

Запись видеорегистратора, запечатлевшего гонки муниципального автобуса, опубликовал Pavel Ruchkin на своем канале в Youtube.

Кадры живописно рассказывают, как водитель автобуса №24, двигаясь в Туле по улице Металлургов, настойчиво пытается обогнать маршрутку, прижавшись вплотную к разделительной полосе.

С первой попытки ему это не удается – не проходит по габаритам между остановившимся на остановке «лайном» и встречными авто, поскольку дорога узкая. Сам автобус открывать двери на остановке им. Чаплыгина не планировал.

Как только начинается движение, водитель вновь показывает левый поворот и выезжает на встречную полосу (разметка не запрещает этот маневр). Обгонять, помимо маршрутки, ему приходится еще и несколько легковых автомобилей. Завершить маневр до светофора он не успевает и встраивается в свой ряд уже на перекрестке, в этот момент горит красный сигнал светофора.

Автор ролика заявил, что намерен обратиться в Тулгорэлектротранс и сообщить о нарушении ПДД водителем. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:03 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьулица Металлургов
Прочее
ДТПпассажирский автобусмаршрутка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские следователи поздравили воспитанников детдома с Новым годом
Тульские следователи поздравили воспитанников детдома с Новым годом
Кимовскую воровку нашли по камерам наблюдения
Кимовскую воровку нашли по камерам наблюдения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика