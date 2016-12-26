Водитель муниципального автобуса в Туле устроил соревнование с маршруткой

Обошлось, к счастью, без ЧП, но поведение водителя на дороге возмутило автора ролика.

Запись видеорегистратора, запечатлевшего гонки муниципального автобуса, опубликовал Pavel Ruchkin на своем канале в Youtube.

Кадры живописно рассказывают, как водитель автобуса №24, двигаясь в Туле по улице Металлургов, настойчиво пытается обогнать маршрутку, прижавшись вплотную к разделительной полосе.

С первой попытки ему это не удается – не проходит по габаритам между остановившимся на остановке «лайном» и встречными авто, поскольку дорога узкая. Сам автобус открывать двери на остановке им. Чаплыгина не планировал.

Как только начинается движение, водитель вновь показывает левый поворот и выезжает на встречную полосу (разметка не запрещает этот маневр). Обгонять, помимо маршрутки, ему приходится еще и несколько легковых автомобилей. Завершить маневр до светофора он не успевает и встраивается в свой ряд уже на перекрестке, в этот момент горит красный сигнал светофора.

Автор ролика заявил, что намерен обратиться в Тулгорэлектротранс и сообщить о нарушении ПДД водителем.