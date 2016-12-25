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Алексей Дюмин выразил соболезнования семье погибшего в авиакатастрофе туляка

Алексей Дюмин выразил соболезнования семье погибшего в авиакатастрофе туляка

Семье нашего земляка окажут помощь.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес родителей Алексея Мокрикова соболезнования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Также глава региона поручил министерству труда и социальной защиты Тульской области оказать необходимую помощь семье погибшего.
 

В 2015 году Алексей Мокриков окончил Тульский колледж искусств им. Даргомыжского, а затем был зачислен в Ансамбль имени Александрова.

Напомним, самолет ТУ-154 разбился утром 25 декабря в акватории Черного моря в Сочи. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них – солисты Ансамбля имени Александрова,  съемочные группы телеканалов «Звезда», «НТВ», «Первый канал», военнослужащие, члены экипажа.

 

Сюжет: Туляк погиб в авиакатастрофе
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