В Туле за мошенничество задержан представитель цыганской диаспоры

Мужчина брал предоплату за дорогостоящий автомобиль и скрывался.

В Туле полицией задержан подозреваемый в мошенничестве представитель цыганской диаспоры из Косой Горы.

По предварительным данным, 21-летний неработающий мужчина выложил на интернет-сайт бесплатных объявлений информацию о продаже дорогостоящей иномарки. Потенциальным покупателям он предлагал внести предоплату за автомобиль — 10 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник пне выходил на связь с покупателями.

В настоящее время полицейским известно о шести фактах преступлений.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники продолжают мероприятия по выяснению всех деталей незаконной деятельности подозреваемого.