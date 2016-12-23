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В Туле за мошенничество задержан представитель цыганской диаспоры

В Туле за мошенничество задержан представитель цыганской диаспоры

Мужчина брал предоплату за дорогостоящий автомобиль и скрывался.

В Туле полицией задержан подозреваемый в мошенничестве представитель цыганской диаспоры из Косой Горы.

По предварительным данным, 21-летний неработающий мужчина выложил на интернет-сайт бесплатных объявлений информацию о продаже дорогостоящей иномарки. Потенциальным покупателям он предлагал внести предоплату за автомобиль — 10 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник пне выходил на связь с покупателями.

В настоящее время полицейским известно о шести фактах преступлений.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники продолжают мероприятия по выяснению всех деталей незаконной деятельности подозреваемого.

 

Автор: Оксана Косякова, вчера, в 15:56 +5
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